'Herkes Türkiye'yi anavatanı olarak gördüğü için meydanlara çıktı'

Türkiye'de ikamet eden Suriyeli Bayırbucak Türkmeni Atilla Malik Karadirek (sağda) ve Irak Türkmeni Musullu Necmettin Efendioğlu (solda), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz 2016 gecesi verdikleri mücadeleyi AA muhabirine anlattı. ( Salih Şeref - Anadolu Ajansı )

ANKARA - TUĞÇENUR YILMAZ

Türkiye'de yaşayan Suriye ve Irak Türkmeni gençler, 15 Temmuz darbe girişimine karşı anavatanları olarak gördükleri Türkiye için halkın bütün unsurlarıyla birlikte mücadele ettiklerini kaydetti.

Türkiye'de ikamet eden Suriye ve Iraklı Türkmenler, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz 2016 gecesi verdikleri mücadeleyi AA muhabirine anlattı.

Suriyeli Bayırbucak Türkmeni Atilla Malik Karadirek, darbeye engel olmak için Iraklı, Özbekistanlı, Türkmenistanlı, Filistinli ve Lübnanlı arkadaşlarıyla sokağa çıktıklarını belirterek, "Bu tip olaylarda normalde yabancı uyruklular olarak ülkenin iç siyasetine karışmamamız gerektiğini düşünürüz ama herkes Türkiye'yi ikinci vatanı, anavatanı olarak gördüğü için o gece meydanlara çıktı." ifadelerini kullandı.

Mezhebi, ırkı ne olursa olsun herkesin darbeye karşı durduğuna şahit olduğunu ifade eden Karadirek, "Türk'ü, Arap'ı, Çerkez'i, Kürt'üyle biz sonunda Türk milleti çatısı altında birleşiyoruz. Herkes bunun farkında." diye konuştu.

"İslam'ın ve Türk dünyasının son kalesi"

Karadirek, 15 Temmuz'da verilen mücadele sayesinde vatan olgusunun ne kadar önemli olduğunu anladığını belirterek, "Bir kez daha gördüm ki vatan ne kadar değerliymiş. İnsanın vatansız olması ne kadar kötü bir şeymiş." dedi.

Türkiye'nin "İslam'ın ve Türk dünyasının son kalesi" olduğunu söyleyen Karadirek, bunun karşılığında bu son kalenin yıkılmaması gerektiğini düşünerek mücadele ettiklerini kaydetti.

Karadirek, savaş ortamından geldiklerini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Artık kaybedecek bir şeyiniz yok. Elinizde mazlumları savunan bir Müslüman ülke var. Türk dünyasının, İslam aleminin yanında olmaya çalışan bu ülkeyi kolay kolay teslim edemeyeceğimizin farkındayız. Bunun karşılığında ne yapmamız gerekiyorsa yapmalıyız şuuruyla meydanlara çıktık."

Darbecilere karşı birlik içinde verilen mücadelenin çok önemli olduğunu ifade eden Karadirek, "Keşke ülkem olan Suriye'de de böyle bir mücadele gösterebilseydik. Keşke herkes bir arada hareket edebilseydi. Suriye'deki mevcut rejimi çok rahat bir şekilde yenebilirdik. Bunu gösteremedik çünkü insanlarımız o birliği sergileyemedi." dedi.



"Türkiye sadece Türkiye'de yaşayanların ülkesi değil"

Irak Türkmeni, Musullu Necmettin Efendioğlu, darbeye karşı mücadele etmekten onur duyduğunu dile getirerek, "Türkiye, hepimiz için, bütün Türk dünyası ve İslam ülkeleri için, bütün mazlumlar için bir anadır." dedi.

Efendioğlu, "Türkiye, Türk milleti yıkılmayacak. Bu bizim son kalemiz ve ilelebet bu kale daim olacak." diyerek 15 Temmuz gecesi dışarı çıktıklarını söyledi.

Her kesimden insanın sokakta darbeye direndiğine şahit olduğunu ifade eden Efendioğlu, o geceki atmosfere ilişkin "Anlatılmaz, yaşanır. Çok derin bir duygu içindeydik hepimiz. Tek derdimiz vatanımız gitmesin. Bunlara bu vatanı vermeyeceğiz. Gerekirse ölelim." diye konuştu.

"Bu başta vatan meselesidir"

Efendioğlu, darbe girişimine karşı sergilenen birlikteliğin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Hakikaten birlikte güç vardır. Yan yana, omuz omuza, yaşlısıyla genciyle hep beraber meydana gidilmesi muhteşem bir şey. Büyük bir ders." dedi.

Bunun başta vatan meselesi olduğunu kaydeden Efendioğlu, gösterilen birlikteliğin bütün dünyaya büyük bir ders olduğunu söyledi.

Efendioğlu, darbeciler belli kurumları bombalayınca ülkesi Irak'ın ABD tarafından işgali sırasında Musul'daki bomba seslerinin ve yaşanan acıların aklına geldiğini anlattı. Efendioğlu, "O 'kara' dediğimiz yapılar aynı yapılar. Bunlara destek veren aynı insanlar, aynı devletler." diye konuştu.

"Bu, halkın zaferidir"

Darbenin bertaraf edilmesi sonrası derin duygular yaşadığını belirten Efendioğlu, "Bu bir zaferdir, halkın zaferidir. Büyük bir başarıdır. Türkiye artık bundan sonra daha güçlü olacaktır." dedi.

Efendioğlu, darbe girişimi sonrasında düzenlenen demokrasi nöbetlerine katıldığını ve birlik içinde elde edilen zaferi kutladıklarını belirterek, "Muhteşem bir atmosferdi. Hayatımda belki de hiç unutamayacağım günlerdi." ifadesini kullandı.

Muhabir: Tuğçenur Yılmaz