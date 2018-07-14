Hain darbe girişiminden sonra Meclis yalnız bırakılmadı

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden sonra ABD'den İngiltere'ye Gürcistan'dan Pakistan'a kadar çok sayıda ülkeden heyet, TBMM'yi ziyaret etti.

TBMM - MELTEM ÖZTÜRK

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz'un ardından ABD'den İngiltere'ye Gürcistan'dan Pakistan'a kadar çok sayıda ülkeden heyet, Türkiye'den rektörler, müftüler, sivil toplum örgütleri, sendikalar, vatandaşlar TBMM'yi yalnız bırakmadı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde bombalanan ve en büyük hasarı alan yerlerin başında gelen Meclise yoğun ziyaretçi akını yaşandı.

Meclis başkanı, başbakan, bakan düzeyinde çok sayıda heyet, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu, Meclisin bombalanan yerlerinde inceleme yaptı.

Hain darbe teşebbüsünün hemen ardından, 19 Temmuz'da TBMM'yi ilk ziyaret eden Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikashvili oldu, ardından 20 Temmuz'da İngiltere Avrupa Birliği Bakanı Alan Duncan Meclise geldi.

Kırgızistan Meclis Başkanı Cinibay Tursunbekov 22 Temmuz'da, KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün ve Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar 27 Temmuz'da TBMM'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile 1 Ağustos'ta Meclise gelerek, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

AB üyesi ülkelerden, Avrupa Konseyinden, Avrupa Parlamentosundan temsilciler de TBMM'yi ziyaret etti. Bu heyetler arasında, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, AB ülkelerinin büyükelçileri, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Elmar Brok ve AP Türkiye Raportörü Kati Piri, Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Pedro Agramunt, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Dönem Başkanı Marina Kaljurand yer aldı.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Pakistan Senatosu ve Milli Meclisi milletvekillerinden oluşan heyet, Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, Moldova Başbakan Yardımcısı Andrei Galbur, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret BAkanı Peter Szijjarto, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Estonya Dışişleri Bakanı, Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak, Suudi Arabistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Adel El Hureyfi, Danimarka Dışişleri Bakanı Kristian Jensen, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics da Meclisi yalnız bırakmayan isimlerdendi.

Hain darbe girişimi kınandı

Hain darbe girişimi, uluslararası platformalarda da kınandı.

Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi, Akdeniz Parlamenter Asamblesi, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Avrupa Parlamentosu, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü Parlamenter Asamblesi ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi başkanlarının katılımı ile TBMM'de Demokrasi ve Dayanışma Zirvesinde; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye’nin katılımı ile Kırgızistan'da düzenlenen TÜRKPA Genel Kurulunda; Afganistan, Çin, İran, Pakistan, Rusya ve Türkiye'nin katılımı ile Pakistan'da düzenlenen Barış, Kalkınma ve Bağlantılılık Terörle Mücadele Zirvesinde, 51 ülkenin katılımı ile Ankara"da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliğinde de hain darbe girişimi kınandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Temmuz'da Meclise geldi, bir konşuma yaptı ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Meclisin bombalanan bölümlerinde inceleme yaptı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarıyla, Diyanet İşleri Başkan Mehmet Görmez, beraberindeki 81 il müftüsüyleTBMM Başkanı Kahraman'a, FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz'daki menfur saldırı nedeniyle "geçmiş olsun" ziyareti gerçekleştirdi.

538 sendika konfederasyonu, meslek ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de TBMM'de ziyarette bulundu. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, STK'ların darbe girişimine karşı ortak açıklamasını okudu.

YÖK Başkanı, YÖK üyeleri ve rektörler, Türkiye Barolar Birliği yöneticileri ve baro başkanları, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı ve Birlik Vakfı da TBMM'nin ziyaretçileri arasında yer aldı.