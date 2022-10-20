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Gündem, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Firari FETÖ hükümlüsü eski futbolcu Zafer Biryol yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanmasına ilişkin davada hakkında hapis cezası bulunan ve aranan eski futbolcu Zafer Biryol yakalandı.

Emrah Gökmen   | 20.10.2022
Firari FETÖ hükümlüsü eski futbolcu Zafer Biryol yakalandı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada yargılanan ve 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan firari eski futbolcu Zafer Biryol'un Büyükçekmece'de olduğunu tespit etti.

Kapatılan Bank Asya'da hesabı bulunan ve "ByLock" kullandığı belirlenen, ayrıca 2006 yılında örgüt elebaşını ziyaret ettiği tespit edilen Biryol, düzenlenen operasyonla bulunduğu evde yakalandı.

Hükümlünün emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

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