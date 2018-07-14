ANKARA - Sümeyye Özer, Mehmet Kara

Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Türk halkının 15 Temmuz darbe girişiminin bertaraf edildiği gece gösterdiği duruş ile tüm dünyaya demokrasi dersi verdiğini söyledi.

Büyükelçi Mustafa, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi ve sonrasında yaşadıklarını AA muhabiriyle paylaştı.

Darbe teşebbüsü yaşandığı sırada Ankara'daki evinde bulunduğunu, olayları duyar duymaz da elçilik ofisine geçtiğini aktaran Mustafa, bu uzun geceyi hiçbir zaman unutmayacağını belirtti.

Türk halkının darbe gecesi tutumunun bütün ülkelere ve halklara örnek olduğunu vurgulayan Mustafa, “Türkiye o gün cesaretin simgesi olmuştur. Ben ve Filistin halkı o gece daha iyi öğrenmiş olduk ki tarih boyunca olduğu gibi bugün de Türkiye’nin cesareti ve vatanına olan sevgisi çok büyük. Türk halkı o gece oldukça cesurdu, özgürlükleri için, hürriyetleri için, vatanları için, demokrasileri için. Türkler o gece ile bütün dünyaya örnek olmuş sesini gür bir şekilde çıkarmıştır. Türkiye tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir.” dedi.

Büyükelçi Mustafa, hükümetin o gece gösterdiği kararlılık ve birlikteliğin zaferin kazanılması noktasında önemli bir faktör olduğunun altını çizerek, " Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın insanları sokaklara ve meydanlara çağırmasından sonra halk bu çağrıya hemen icabet etti. O gece halkın hiç tereddüt etmeden nasıl mücadele verdiğine şahit olduk. Bu Türk halkının güçlü tutumu ve liderine olan sevgisinden, inancından geliyor.” diye konuştu.

Büyükelçi Mustafa, 16 Temmuz'da Mecliste düzenlenen oturumu izlemeye gittiğini, mecliste bombalanan yerleri gördüğünde büyük üzüntü duyduğunu dile getirerek, bütün ülkeyi tehdit eden bu durum karşısında farklı partilerden olmalarına rağmen herkesin birlik içerisinde hareket ettiğine dikkati çekti.

"15 Temmuz gecesi Filistin’de Türkiye için dua edildi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Bu başarısız bir darbe girişimidir" sözü üzerine ülkesi ile birçok telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Büyükelçi Mustafa, Filistin halkının haberler duyulur duyulmaz Türk bayraklarıyla Türkiye’ye destek vermek için sokaklara çıktığını aktardı. Mustafa, “Bütün gece Kudüs’te ve Filistin’in birçok şehrinde Türkiye için dualar edildi.“ dedi.

Mustafa, Türk halkının demokrasisini ve devletini koruma konusundaki azmini ortaya koyduğunun altını çizerek, “Türk halkı bize kahramanlığın, cesaretin ne demek olduğunu gösterdi. Filistin halkına topraklarında direniş için çok büyük cesaret verdi. Bu uzun gecenin sonunda çok büyük bir nefes aldık.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’de 24 Haziran’da yapılan seçimlere katılım oranının çok yüksek olduğuna dikkati çeken Mustafa, “Görüyoruz ki Türkiye bu korku dolu başarısız darbe girişimini atlatarak yeni bir sisteme geçiş yapmıştır. Bu Türkiye’nin ne kadar güçlü bir ülke olduğunu gösteriyor. Biz Türkiye’nin bu güçlü yaklaşımını çok seviyoruz. Yeni sistem Türk halkı için hayırlı olsun.” ifadesini kullandı.