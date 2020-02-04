Euro
6.61
Dolar
5.98
BIST 100
120,307.30
Altın
1,573.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenliyor
logo
Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

FETÖ'nün TSK yapılanmasına 20 ilde operasyon: 17 gözaltı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 20 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltı kararı verilen 47 şüpheliden 17'si yakalandı.

Murat Kaya   | 04.02.2020
FETÖ'nün TSK yapılanmasına 20 ilde operasyon: 17 gözaltı

İstanbul

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 20 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltı kararı verilen 47 şüpheliden 17'si yakalandı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - AB kendi geleceği için Türkiye ile ilişkilerini düzeltmeli
Trump'ın 'barış' vizyonu: Kimliksiz, topraksız ve bağımlı Filistin
Türkiye-Almanya ilişkilerini anlamak: Meydan okumalarla dolu işbirliği
Kamu bankalarının 15 yıllık değişim ve dönüşümü
20 soruda yeni koronavirüs salgını

Benzer haberler

FETÖ'nün TSK yapılanmasına 20 ilde operasyon: 17 gözaltı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına 20 ilde operasyon: 17 gözaltı

FETÖ'nün GATA'daki yapılanmasına operasyon: 23 gözaltı

İzmir merkezli FETÖ'nün esnaf ve iş insanları yapılanmasına operasyon: 39 gözaltı

FETÖ'nün 'TÜBİTAK/Siber yapılanması'na yönelik operasyon

FETÖ'nün 'TÜBİTAK/Siber yapılanması'na yönelik operasyon
FETÖ'nün adliye ve cezaevi yapılanmasına yönelik 24 gözaltı kararı

FETÖ'nün adliye ve cezaevi yapılanmasına yönelik 24 gözaltı kararı
FETÖ'nün 'mahrem imam' yapılanmasına soruşturma: 50 gözaltı kararı

FETÖ'nün 'mahrem imam' yapılanmasına soruşturma: 50 gözaltı kararı