FETÖ'nün TSK yapılanmasına 20 ilde operasyon: 17 gözaltı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 20 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltı kararı verilen 47 şüpheliden 17'si yakalandı.
İstanbul
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 20 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltı kararı verilen 47 şüpheliden 17'si yakalandı.
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