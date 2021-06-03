FETÖ'nün 'suikast timi'nin nitelikli yağma davasında karar
FETÖ'nün darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast düzenlemek için Marmaris'te konakladığı otele saldıran "suikast timi"ndeki 37 sanıktan 30'u, nitelikli yağma suçundan yargılandıkları davada 18 kez 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Antalya
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