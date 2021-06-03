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DEKOSİM Ulusal Deniz Araştırmaları Altyapı Merkezi Projesi ve TÜBİTAK BİDEB Öncü Araştırmacılar Programı tarafından da desteklenen MARMOD Projesi kapsamında Marmara Denizi'nde yapılan çalışmaları AA ekipleri Bilim-2 Gemisi'nde görüntüledi.
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Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

FETÖ'nün 'suikast timi'nin nitelikli yağma davasında karar

FETÖ'nün darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast düzenlemek için Marmaris'te konakladığı otele saldıran "suikast timi"ndeki 37 sanıktan 30'u, nitelikli yağma suçundan yargılandıkları davada 18 kez 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ali Ballı   | 03.06.2021
FETÖ'nün 'suikast timi'nin nitelikli yağma davasında karar

Antalya
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast düzenlemek için Muğla'nın Marmaris ilçesinde konakladığı otele saldıran "suikast timi"ndeki 37 sanıktan 30'u, nitelikli yağma suçundan yargılandıkları davada 18 kez 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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