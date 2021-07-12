Euro
10.25
Dolar
8.63
BIST 100
1,362.61
Altın
1,804.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
logo
Gündem, 15 Temmuz Darbe Girişimi

FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı adliyeye sevk edildi

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı adliyeye sevk edildi.

Muhammed Boztepe,Serdar Açıl,Cankut Taşdan   | 12.07.2021
FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı adliyeye sevk edildi

Ankara

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan ve sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesine getirilen İnandı'nın soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade vermesi bekleniyor.

FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı, MİT'in yürüttüğü çalışmayla Türkiye'ye getirilerek 5 Temmuz'da adli makamlara teslim edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da 10 milyon 309 bin 961 doz aşı yapıldı
KKTC ile Rum kesimi arasındaki geçişler artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 'kırmızı seviye'ye çıkarıldı
Dünya genelinde 3 milyar 440 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Araştırma: Burun yoluyla uygulanan Kovid-19 aşısı yüzde 100 etki sağlıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Güner'den 'aşılanmazsak salgın varyantlarla devam eder' uyarısı

Benzer haberler

FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı adliyeye sevk edildi

FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı adliyeye sevk edildi

FETÖ 'ihanete' böyle hazırlandı

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanması soruşturmasında 13 gözaltı kararı

'15/07 Şafak Vakti' filminden ilk fotoğraflar yayınlandı

'15/07 Şafak Vakti' filminden ilk fotoğraflar yayınlandı
Yargıtay, FETÖ'nün 'Bolu çatı yapılanması' davasında 118 sanıktan 110'u hakkındaki kararı onadı

Yargıtay, FETÖ'nün 'Bolu çatı yapılanması' davasında 118 sanıktan 110'u hakkındaki kararı onadı
Darbe girişimi sırasında TRT ile Digiturk'ün işgali davasında 38 sanık yeniden yargılanıyor

Darbe girişimi sırasında TRT ile Digiturk'ün işgali davasında 38 sanık yeniden yargılanıyor