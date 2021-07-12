FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı adliyeye sevk edildi
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı adliyeye sevk edildi.
Ankara
Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan ve sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesine getirilen İnandı'nın soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade vermesi bekleniyor.
FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı, MİT'in yürüttüğü çalışmayla Türkiye'ye getirilerek 5 Temmuz'da adli makamlara teslim edilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.