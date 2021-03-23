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Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

FETÖ'nün MEB yapılanmasına yönelik soruşturmada 13 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Milli Eğitim Bakanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Serdar Açıl,Cankut Taşdan   | 23.03.2021
FETÖ'nün MEB yapılanmasına yönelik soruşturmada 13 gözaltı kararı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunun soruşturmasında, 5'i halen öğretmen olarak görev yapan 13 şüphelinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduklarına ilişkin delil elde edildi.

ByLock kullandıkları da belirlenen şüpheliler hakkında Ankara merkezli 3 ilde gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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