FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması'na operasyon: 6 gözaltı

Sivas merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 6 zanlı gözaltına alındı.

anasayfa > Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi 19.09.2018

FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması'na operasyon: 6 gözaltı

SİVAS

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonla görüşme yaptıkları tespit edilen askeri personele yönelik operasyon başlatıldı

6 ilde operasyon düzenlendi

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sivas, Erzurum, Çorum, İzmir, Yozgat ve Balıkesir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, askeri okuldan ilişiği kesilen 2 öğrenci ile 2 jandarma uzman çavuş, bir jandarma subay ve bir hava astsubay yakalandı.

Sivas'a getirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Muhabir: Halife Yalçınkaya

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