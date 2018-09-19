SİVAS

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonla görüşme yaptıkları tespit edilen askeri personele yönelik operasyon başlatıldı.

6 ilde operasyon düzenlendi

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sivas, Erzurum, Çorum, İzmir, Yozgat ve Balıkesir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, askeri okuldan ilişiği kesilen 2 öğrenci ile 2 jandarma uzman çavuş, bir jandarma subay ve bir hava astsubay yakalandı.

Sivas'a getirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Muhabir: Halife Yalçınkaya