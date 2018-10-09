FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına 28 ilde operasyon

ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 20'si aktif görevde olan Kara Kuvvetleri Komutanlığının 49 personeli ile iki "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve örgütle irtibatlı oldukları belirlenen Kara Kuvvetleri Komutanlığından 49 asker ile 2 "mahrem imam" olmak üzere 51 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Şüphelilerden 20'si aktif görevde

Asker zanlılardan 5'inin yarbay, 12'sinin binbaşı, 31'inin yüzbaşı, birinin ise üsteğmen olduğu kaydedilen açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerden 20'sinin aktif görevde bulunduğu, diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara ve 27 ilde sürdüğü ifade edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı doğrultusunda sabah erken saatlerde 28 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.

Teslim olan mahrem imam ve astsubayın ifadesi etkili oldu

Zanlıların tespitinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne geçen hafta teslim olan mahrem imam ile bir astsubayın verdiği ifadelerin etkili olduğu öğrenildi.

Emniyet yetkilileri, FETÖ'nün mahrem yapılanmasında da çözülmelerin başladığını ve son itiraflarla örgütün deşifresine katkı sağlayacak önemli bilgilere ulaşıldığını kaydetti.

Muhabir: Barış Kılıç-Serdar Açıl-Sertaç Bulur