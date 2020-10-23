Euro
9.43
Dolar
7.97
BIST 100
1,190.63
Altın
1,898.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 11 şüpheli itirafçı oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i itirafçı oldu.

Cemil Murat Budak,Tanju Özkaya   | 23.10.2020
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 11 şüpheli itirafçı oldu

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Savcısı Uğur Fatih Pehlivan tarafından sorgulanan şüphelilerden 11'i, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirterek itirafçı oldu. Örgütle bağlantısını bildikleri kişileri teşhis ettikleri öğrenilen 11 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Diğer şüphelilerden biri çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki yapılanmasına yönelik 21 mahrem imam ile 4 astsubay toplam 25 şüpheli hakkında 13 Ekim’de gözaltı kararı verilmişti.

Ankara merkezli 14 ilde yapılan operasyon sonucu şüphelilerden 15'i gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da 19 bin 143 ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı açıklandı
İtalya'da artan Kovid-19 vakaları 'sıkı karantina' tartışmalarına hız kazandırdı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 228 bini geçti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 228 bini geçti
Balkanlar'da Kovid-19 vakalarının artmasıyla tedbirler sıkılaştırılıyor

Benzer haberler

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 11 şüpheli itirafçı oldu

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 11 şüpheli itirafçı oldu

Siirt merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı

FETÖ'nün 'şok mangalı' işkenceci subaylarına yeni davalar yolda

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ'cü hakim-savcı çiftinin yalanı tutmadı

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ'cü hakim-savcı çiftinin yalanı tutmadı
Aksaray merkezli 9 ilde FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına operasyon: 17 gözaltı

Aksaray merkezli 9 ilde FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına operasyon: 17 gözaltı
Firari FETÖ'cülerin başına 675 milyon lira ödül konuldu

Firari FETÖ'cülerin başına 675 milyon lira ödül konuldu