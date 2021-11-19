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Erzurum’da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhuriyet Meydanı FETÖ'nün firari "mahrem imam"ının evine giden eski askerlere kapıyı polis açtı
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FETÖ'nün 'firari mahrem imam'ının evine giden eski askerlere kapıyı polis açtı

FETÖ soruşturması kapsamında firari jandarma "mahrem imamı" Mehmet Sağlam'ın evinde arama yapıldığı sırada ikametgaha gelen iki kişinin, ihraç edilmiş eski binbaşılar olduğu ortaya çıktı.

Tanju Özkaya   | 19.11.2021
FETÖ'nün 'firari mahrem imam'ının evine giden eski askerlere kapıyı polis açtı

Ankara

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, örgütün "jandarma mahrem imamı" olduğu gerekçesiyle aranan Mehmet Sağlam'ın Pursaklar ilçesindeki evinde arama yapılmasına karar verildi.

Bunun üzerine eve giden polis ekibi, arama çalışmasına başladı. Bir süre sonra zil çaldı, gelen iki kişiye kapıyı polis açtı.

Polisi karşısında gören kişilere, şüpheli tavırlar sergilemeleri nedeniyle kimlik sorgusu yapıldı.

Gelenlerden birinin gösterdiği kimlik kartının sahte olduğunun anlaşılması üzerine detaylı inceleme başlatıldı. İki kişinin, FETÖ'den ihraç edilen eski binbaşılar S.G. ve A.A. olduğu anlaşıldı.

Şüphelilerden S.G'nin, örgüt üyeliği suçundan hakkında açılan davanın Erzurum'da devam ettiği tespit edildi.

Sorgularında, mahrem imamın evine neden geldikleri sorusuna çelişkili yanıt veren şüphelilerden biri, sağlık sorunu yaşadığını, hacamat yaptırmak için ikametgaha geldiğini iddia etti.

Gözaltına alınan şüpheliler, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest kalmasına hükmetti.

Öte yandan şüphelilerin arama yapılan eve gelişlerine ilişkin güvenlik kamerası kayıtları da soruşturma dosyasına girdi.

Görüntülerde, şüphelilerin apartmana giriş yaptıkları ve asansörle arama yapılan daireye çıktıları anlar yer aldı.

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