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Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

FETÖ'nün bakanlıklardaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 17 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün bakanlıklardaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 12'si ihraç edilmiş 17 kişi için gözaltı kararı çıkardı

Barış Kılıç   | 07.10.2020
FETÖ'nün bakanlıklardaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 17 gözaltı kararı

Ankara
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün bakanlıklardaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 12'si ihraç edilmiş 17 kişi için gözaltı kararı çıkardı

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