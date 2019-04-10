Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.40
Dolar
5.68
BIST 100
97,897.22
Altın
1,303.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 45 gözaltı kararı

Ankara ve Mardin merkezli FETÖ/PDY operasyonlarında bazıları muvazzaf 45 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Mardin merkezli operasyonlarda 14 asker gözaltına alındı.

Halil İbrahim Sincar,İlkay Güder   | 10.04.2019
FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 45 gözaltı kararı

Ankara/Mardin

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde çalışan, FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlarla kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 1 albay, 1 yarbay, 12 binbaşı, 4 yüzbaşı, 7 üsteğmen, 1 teğmen ve 3 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 11'inin aktif görevde olduğu, diğerleri hakkında FETÖ soruşturmaları nedeniyle idari işlem uygulandığı belirtildi. 

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltı işlemleri sürüyor.

Mardin'de 14 gözaltı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ardışık arama yöntemi ile ankesörlü telefonlardan arandıkları tespit edilen ve haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunan 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Mardin, Ankara, Konya, Ağrı, Tokat, Manisa, Elazığ, İstanbul, Karaman, Denizli, Bilecik ve Hatay'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda teğmen, astsubay ve uzman çavuş rütbelerinde 8 muvazzaf ile 6'sı eski asker 14 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İlhan Omar’a yönelik medya saldırısı şaşırtıcı değil
Balkanlar’da değişen güç dengeleri
Libya yeni bir iç savaşa sürükleniyor
Suud medyasının kronikleşen Türk düşmanlığı
ABD'nin Golan kararı bir uluslararası hukuk cinayetidir

Benzer haberler

Alman medyasında FETÖ gerçekleri

Alman medyasında FETÖ gerçekleri

Dışişleri Bakanlığından İngiltere Yüksek Mahkemesi kararına tepki

Terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 27 gözaltı

'2012'de örgüte ait bir evde 'abi' oldum'

'2012'de örgüte ait bir evde 'abi' oldum'
Balyoz davası savcısı Kaplan'a 15 yıl hapis cezası

Balyoz davası savcısı Kaplan'a 15 yıl hapis cezası
Semih Terzi 15 Temmuz'da Genelkurmay Başkanı'nın yerini sormuş

Semih Terzi 15 Temmuz'da Genelkurmay Başkanı'nın yerini sormuş