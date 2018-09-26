FETÖ'den hüküm giyen kişi saklandığı evde yakalandı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davası kapsamında hapis cezası verilen kişi, saklandığı evde yakalandı.

anasayfa > Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi 26.09.2018

FETÖ'den hüküm giyen kişi saklandığı evde yakalandı
Fotoğraf: AA/Recep Bilek

SAMSUN

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, aranan bir şüpheli için İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

İkamete giren ekipler, FETÖ/PDY davasında Tokat Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla 10 yıl 6 ay hapis cezası verilen görevinden ihraç edilmiş öğretmen Sezgin Çevik'i saklanırken buldu.

Gözaltına alınan Çevik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çevik, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Muhabir: Recep Bilek

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