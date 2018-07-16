FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan 18 asker adliyeye sevk edildi

FETÖ'nün "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla 12 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 18 muvazzaf asker adliyeye sevk edildi.

anasayfa > Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi 16.07.2018

FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan 18 asker adliyeye sevk edildi

ZONGULDAK

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 muvazzaf askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 4 Temmuz'da Zonguldak, Tunceli, Balıkesir, Şanlıurfa, Muğla, Antalya, Ardahan, Aydın, Muş, Hakkari, Mardin ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. 

Operasyon kapsamından 2 firarinin arama çalışmaları devam ediyor.

Muhabir: Gökhan Yılmaz

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