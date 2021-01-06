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Firari eski emniyet müdürleri A.D ve İ.E, FETÖ'nün Ankara'nın Sincan ilçesindeki hücre evinde yakalandı.
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Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

FETÖ firarisi eski emniyet müdürleri Ankara'da hücre evinde yakalandı

Firari eski emniyet müdürleri A.D ve İ.E, FETÖ'nün Ankara'nın Sincan ilçesindeki hücre evinde yakalandı.

Cankut Taşdan   | 06.01.2021
FETÖ firarisi eski emniyet müdürleri Ankara'da hücre evinde yakalandı

Ankara
Firari eski emniyet müdürleri A.D ve İ.E, FETÖ'nün Ankara'nın Sincan ilçesindeki hücre evinde yakalandı.

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