Eskişehir'de AA fotoğraflarıyla 15 Temmuz sergisi açıldı

ESKİŞEHİR

Eskişehir Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve AA iş birliğinde, Espark Alışveriş Merkezi'nde, AA muhabirlerinin FETÖ'nün hain darbe girişiminde bulunduğu gün ve sonrasında çektiği fotoğraflardan seçilen fotoğrafların yer aldığı serginin açılışına, Vali Özdemir Çakacak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şennur Azade, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Ahmet Biçer, Hava Kontrol Grup Komutanı ve Hava Savunma Komutan Vekili Tuğgeneral Bahri Biber, AK Parti İl Başkanı Murat Özcan, AA Bursa Bölge Müdürü Zafer Akpınar ve diğer ilgililer katıldı.

Vali Çakacak, serginin açılışında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016 gecesinin aydınlığa kavuşmasını sağlayan yüce Türk milletinin dirilişinin ikinci yıl dönümünde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Türk milletinin o gece yaşanan ihaneti gösterdiği direnişle bertaraf ettiğini anlatan Çakacak, "Milletimizin değerli evlatlarının yüce direnişini Anadolu Ajansı'nın objektifinden birlikte görüyoruz. Fotoğrafların çekilmesinde emeği geçenleri teşekkür ediyorum. Sergimiz hayırlı ve uğurlu olsun." diye konuştu.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar sergiyi gezdi.

Muhabir: Deniz Açık