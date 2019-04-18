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Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Eski Yargıtay ve YSK üyesisi Kaya'ya FETÖ'den hapis cezası

Eski Yargıtay ve eski Yüksek Seçim Kurulu üyesi Ali Kaya, Yargıtay 9. Ceza Dairesince, FETÖ üyeliğinden 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tanju Özkaya,Kemal Karadağ   | 18.04.2019
Eski Yargıtay ve YSK üyesisi Kaya'ya FETÖ'den hapis cezası

Ankara

Eski Yargıtay ve eski Yüksek Seçim Kurulu üyesi Ali Kaya, Yargıtay 9. Ceza Dairesince, FETÖ üyeliğinden 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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