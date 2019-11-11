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Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Eski askeri hekime FETÖ'den hapis cezası

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyesi Şerif Bek'i, FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kemal Karadağ   | 11.11.2019
Eski askeri hekime FETÖ'den hapis cezası

Ankara

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyesi Şerif Bek'i, FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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