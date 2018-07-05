ANKARA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 460 sanığın yargılandığı davada sanık savunmaları alındı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahrem imamlarla irtibat kontörlü hattan

Duruşmada Mahkeme Başkanı Selfet Giray, sanık Mehmet Yurdakul hakkındaki ek iddianamelerin dava dosyasıyla birleştiğini ve bu kapsamda Yurdakul'un savunmasını alacaklarını bildirdi.

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Başkan Giray, mahkemeye gelen ek iddianameye göre sanık Yurdakul'un Diyarbakır'da görev yaptığı sırada FETÖ'nün mahrem imamları tarafından ankesörlü hatlardan ardışık arama yöntemiyle arandığını bildirdi.

Sanığın Diyarbakır Kayapınar Mahallesi'nde ikamet ettiği 20 Haziran 2013 tarihinden başlamak üzere Abdullah Ç. adına kayıtlı kontörlü hattan 22 defa, Ekrem E. adına kayıtlı hattan 42 defa arandığını belirten Başkan Giray, sanık Yurdakul'a savunma yapıp yapmayacağını sordu.

İddiaları yine kabul etmedi

Darbe girişimi gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğünü bombaladığı tespit edilen eski pilot üsteğmen Yurdakul, iddiaları kabul etmediğini belirterek savunma yapacağını belirtti.

Sanık Mehmet Yurdakul, Diyarbakır’da görev yaparken örgütün sivil imamları tarafından ankesörlü telefondan arandığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını ileri sürerek şunları söyledi:

"Geçmiş tarihler olduğundan net hatırlamıyorum. Kargo gelmiştir. Adam arıyor 'kargonuz var' gelin, alın diye. Mahrem imamla ben ne konuşmuşum? Hangi eylemi gerçekleştirmişim? Aranan görüşmeleri hatırlamadığımdan bu iddialara bir şey demiyorum. 2012'den 2016’ya kadar Diyarbakır'da kaldım ama kimseyle örgüt bağlamında konuşma yapmadım."

Yurdakul hakkında iddianamede yer alan değerlendirmede, zanlının darbe teşebbüsünün yaşandığı gece saat 00.56'da ASLAN-41 numara kodunu kullanan F-16 uçağından pilot İlhami Aygül ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binasına 2 GBU-10 bombası attığı, Ankara üzerinde yüksek sesle alçak uçuş gerçekleştirdiği ve bombalama sonucunda iki kişinin şehit edilmesi, 39 kişinin de yaralanmasına neden olduğu belirtildi.

Muhabir: Cemil Murat Budak