Dolar
33.04
Euro
36.04
Altın
2,413.65
ETH/USDT
3,345.60
BTC/USDT
62,602.00
BIST 100
11,064.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
15 Temmuz Şehitler Makamı’ndan yayındayız.
logo
Gündem, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Emine Erdoğan: Vatan aşkıyla göğsünü siper eden tüm kahramanlarımıza minnettarız

Emine Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz şehitlerini yad etti.

Abdullah Sarica  | 15.07.2024 - Güncelleme : 15.07.2024
Emine Erdoğan: Vatan aşkıyla göğsünü siper eden tüm kahramanlarımıza minnettarız

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda, şehitlerimizin aziz hatırasını hürmetle yad ettik. Vatan aşkıyla göğsünü siper eden tüm kahramanlarımıza minnettarız." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la katıldığı 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaretinden fotoğraflara da paylaşımında yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya'dan "Ahmet'im, Mehmet'im, Şehitlerim" belgeseli paylaşımı
Edirne Valisi Sezer Kapıkule'den yolcu ve araç girişinde dün rekor kırıldığını belirtti
Darbe girişiminin "dilsiz şahitleri" Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde sergileniyor
Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
Emine Erdoğan: Vatan aşkıyla göğsünü siper eden tüm kahramanlarımıza minnettarız

Benzer haberler

Bakan Yerlikaya'dan "Ahmet'im, Mehmet'im, Şehitlerim" belgeseli paylaşımı

Bakan Yerlikaya'dan "Ahmet'im, Mehmet'im, Şehitlerim" belgeseli paylaşımı

Ilgaz Dağı 15 Temmuz Şehitler ve Milli İrade Tırmanışı yapıldı

Emine Erdoğan: Vatan aşkıyla göğsünü siper eden tüm kahramanlarımıza minnettarız

Kıyı Emniyeti, şehit ve gaziler anısına deniz araçlarıyla Boğaz'da saygı seyri yaptı

Kıyı Emniyeti, şehit ve gaziler anısına deniz araçlarıyla Boğaz'da saygı seyri yaptı
Bakan Uraloğlu: Ali Karslı ve Ahmet Özsoy kardeşlerimiz, hain darbe girişimcilerinin yayın yapmalarını engelledi

Bakan Uraloğlu: Ali Karslı ve Ahmet Özsoy kardeşlerimiz, hain darbe girişimcilerinin yayın yapmalarını engelledi
15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde yoğunluk yaşanıyor

15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde yoğunluk yaşanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet