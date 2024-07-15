Emine Erdoğan: Vatan aşkıyla göğsünü siper eden tüm kahramanlarımıza minnettarız
Emine Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz şehitlerini yad etti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda, şehitlerimizin aziz hatırasını hürmetle yad ettik. Vatan aşkıyla göğsünü siper eden tüm kahramanlarımıza minnettarız." ifadelerini kullandı.
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Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la katıldığı 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaretinden fotoğraflara da paylaşımında yer verdi.
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15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda, şehitlerimizin aziz hatırasını hürmetle yâd ettik. Vatan aşkıyla göğsünü siper eden tüm kahramanlarımıza minnettarız. 🇹🇷 pic.twitter.com/Xkwa6rFJU8— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) July 15, 2024