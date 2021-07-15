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Gündem, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Emine Erdoğan: Türkiye demokrasinin ilkelerine ve bağımsızlığına sahip çıkmada ilelebet tek yürektir

Emine Erdoğan, Türkiye'nin demokrasinin ilkelerine ve bağımsızlığına sahip çıkmada ilelebet tek yürek olduğunu ifade etti.

Enes Kaplan   | 15.07.2021
Emine Erdoğan: Türkiye demokrasinin ilkelerine ve bağımsızlığına sahip çıkmada ilelebet tek yürektir

Ankara

Emine Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Beş yıl önce bugün, aziz milletimiz, karanlık ve uzun bir gecenin semasını, elinden düşürmediği milyonlarca bayrağın ay yıldızıyla aydınlattı. Hain odakların kaba kuvvetinin, milli iradenin gücü karşısında bir hiç olduğunu gösterdi. Türkiye, demokrasinin ilkelerine ve bağımsızlığına sahip çıkmada ilelebet tek yürektir. Dualarımızı eksik etmediğimiz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize büyük bir minnetle şükranlarımı sunuyorum."

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