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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Marmaris Körfezinde su sporları gösterisi yapılıyor
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Gündem, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Emine Erdoğan: 15 Temmuz destanı, göğsü iman dolu bir milletin demokrasi zaferidir

Emine Erdoğan, "15 Temmuz destanı, göğsü iman dolu bir milletin demokrasi zaferidir. Zaferin 7'nci yıl dönümünde, yurdun dört bir yanını kuşatan karanlığa ay gibi doğan Türkiye Yüzyılı kahramanlarımızı saygı ve minnetle andık." ifadesini kullandı.

İrem Demir  | 15.07.2023 - Güncelleme : 15.07.2023
Emine Erdoğan: 15 Temmuz destanı, göğsü iman dolu bir milletin demokrasi zaferidir

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"15 Temmuz destanı, göğsü iman dolu bir milletin demokrasi zaferidir. Zaferin 7'nci yıl dönümünde, yurdun dört bir yanını kuşatan karanlığa ay gibi doğan Türkiye Yüzyılı kahramanlarımızı saygı ve minnetle andık. Rabb'im, vatanı için gözünü kırpmadan canını veren tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Kadın, erkek her yaştan insanımızın, o gece korkusuzca tanklara göğsünü siper edişini unutmayacağız. Ülkemizi yenilmez kılan bu inanç ve zafer ruhunun ilelebet yaşamasını diliyorum."

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