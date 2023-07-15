Emine Erdoğan: 15 Temmuz destanı, göğsü iman dolu bir milletin demokrasi zaferidir
Emine Erdoğan, "15 Temmuz destanı, göğsü iman dolu bir milletin demokrasi zaferidir. Zaferin 7'nci yıl dönümünde, yurdun dört bir yanını kuşatan karanlığa ay gibi doğan Türkiye Yüzyılı kahramanlarımızı saygı ve minnetle andık." ifadesini kullandı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"15 Temmuz destanı, göğsü iman dolu bir milletin demokrasi zaferidir. Zaferin 7'nci yıl dönümünde, yurdun dört bir yanını kuşatan karanlığa ay gibi doğan Türkiye Yüzyılı kahramanlarımızı saygı ve minnetle andık. Rabb'im, vatanı için gözünü kırpmadan canını veren tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Kadın, erkek her yaştan insanımızın, o gece korkusuzca tanklara göğsünü siper edişini unutmayacağız. Ülkemizi yenilmez kılan bu inanç ve zafer ruhunun ilelebet yaşamasını diliyorum."
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15 Temmuz destanı, göğsü iman dolu bir milletin demokrasi zaferidir.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) July 15, 2023
Zaferin 7’nci yıl dönümünde yurdun dört bir yanını kuşatan karanlığa, ay gibi doğan #TürkiyeYüzyılı Kahramanlarımızı saygı ve minnetle andık.
Rabbim, vatanı için gözünü kırpmadan canını veren tüm… pic.twitter.com/Ca19vtFxJS