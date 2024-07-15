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Gündem, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Edirne'de AA fotoğraflarından oluşan "15 Temmuz" konulu sergi açıldı

Edirne'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Anadolu Ajansının (AA) fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Cihan Demirci  | 15.07.2024 - Güncelleme : 15.07.2024
Edirne'de AA fotoğraflarından oluşan "15 Temmuz" konulu sergi açıldı Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Edirne

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneğinin organizasyonuyla kentteki bir alışveriş merkezinde açılan sergide, 25 fotoğraf izlenime sunuldu.

Sergiyi gezen Edirne Valisi Yunus Sezer, fotoğrafları tek tek inceledi.

Sezer, 15 Temmuz darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi ve milletin kahramanlığı sayesinde çok kısa sürede başarıyla püskürtüldüğünü söyledi.

Sezer, sergi dolayısıyla Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner'e teşekkür etti.

Serginin açılışına, 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nuri Kaplan, İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürü Mehmed Zahid Talha Arar, Anadolu Ajansı Edirne Bölge Müdürü Salih Baran, Meteoroloji Edirne İl Müdürü Adem Altıntaş, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Engin Makak, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Günşen, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Aydın Bildiş katıldı.

Güner, AA muhabirine, kalkışmanın üzerinden 8 yıl geçtiğini belirterek, "O gece demokrasimize, seçilmiş Cumhurbaşkanı'mıza, milletimize, bayrağımıza, vatanımıza sahip çıkmaya çalıştık. Bu konuda en önemli unsurlardan biri yazılı ve görsel basındı. Anadolu Ajansı muhabirleri o gece birbirinden güzide fotoğraflar çekti. O gecenin anısını, diri kalmamız gereken noktaları hep birlikte hatırlamak adına sergimizi açtık." dedi.

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