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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve beraberindeki heyet, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen törene katılıyor. Rize'nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde selde hayatını kaybeden Ali Uzun için Hacıbaşı Camisinde cenaze töreni düzenleniyor.
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Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Darbeye direnen kahramanlar mermilerin üzerine yürüdü

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin yeni görüntülerde, Ankara'da vatandaşların "Recep Tayyip Erdoğan" diyerek darbeci askerlerin mermilerine karşı yürüdüğü görüldü.

Aybüke İnal   | 15.07.2020
Darbeye direnen kahramanlar mermilerin üzerine yürüdü

Ankara

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin yeni görüntülerde, Ankara'da vatandaşların "Recep Tayyip Erdoğan" diyerek darbeci askerlerin mermilerine karşı yürüdüğü görüldü.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından 15 Temmuz gecesi Ankara'da çekilen yeni görüntülere yer verdi. "Aşağıdaki görüntüleri ilk defa izleyeceksiniz." ifadesini kullanan Altun, şunları kaydetti:

"Gözü pek vatandaşlarımız 'Recep Tayyip Erdoğan' diye diye mermilerin üzerine yürüyor. Hain darbecilere, onların efendilerine meydan okurcasına. Milletimizin gücünü tüm dünyaya haykırırcasına."

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