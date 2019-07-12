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Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz hazırlıkları sürüyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinleri için hazırlıklara devam edildi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 12.07.2019
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz hazırlıkları sürüyor Fotoğraf: AA/Halil Sağırkaya

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz hazırlıkları sürüyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri için hazırlıklara devam edildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen etkinlikler kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresine 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi ve sonrasında yaşananları yansıtan fotoğraflar asıldı. ( Halil Sağırkaya - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri için hazırlıklara devam edildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen etkinlikler kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresine 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi ve sonrasında yaşananları yansıtan fotoğraflar asıldı.

15 Temmuz Milli Mücadele Müzesi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi etrafına asılan fotoğraflarda, 15 Temmuz 2016 gecesinde FETÖ'nün darbe girişimini Türk milletinin nasıl engellediği, demokrasiye sahip çıkışı ve demokrasi nöbeti tutan vatandaşlar yer alıyor.

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