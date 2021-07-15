Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 15 Temmuz şehitlerinin kahramanlığını dünyaya anlattı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Ankara ve İstanbul'da bulunan 15 Temmuz anıtlarından canlı yayınlanan programla Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların hikayelerini İngilizce olarak dünya kamuoyuna duyurdu.
İstanbul/Ankara
İletişim Başkanlığınca darbe girişiminin 5. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karşısında bulunan 15 Temmuz Anıtı ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu yakası çıkışındaki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın yanında kurulan platformlarda 251 şehit tek tek anıldı. Şehitlerin ortaya koydukları kahramanlık, İngilizce görsel bir sunum eşliğinde anlatıldı.
#Canlı: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul ve Ankara’da bulunan 15 Temmuz Anıtlarından canlı yayınlanacak programla, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan vatandaşların hikayelerini İngilizce dilinde dünya kamuoyuna anlatıyor https://t.co/mJPfhbbp5c— AA Canlı (@AACanli) July 15, 2021
Programla 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin canı pahasına verdiği mücadeleyle kazandığı demokrasi zaferine uluslararası kamuoyunun dikkatinin çekilmesi amaçlandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karşısında bulunan 15 Temmuz Anıtı'nda düzenlenen programa bazı ülkelerin büyükelçileri de katılarak konuşma yaptı.
Etkinlik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayımlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.