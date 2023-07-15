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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Marmaris Körfezinde su sporları gösterisi yapılıyor
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Gündem, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 15 Temmuz'a özel videolu paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 7'nci yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan videoyu paylaştı.

Mehmet Tosun  | 15.07.2023 - Güncelleme : 15.07.2023
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 15 Temmuz'a özel videolu paylaşım

Ankara

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kimse bu millete esareti getiremeyecek. Meydanları birer direniş alanına çevirip, 15 Temmuz darbe, işgal girişimini yerle bir edip sarsılmaz bir iman ve inançla teröristleri tek tek teslim alanlara selam olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan videoda, "Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları" marşına yer verildi.

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