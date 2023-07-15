Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 15 Temmuz'a özel videolu paylaşım
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 7'nci yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan videoyu paylaştı.
Ankara
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kimse bu millete esareti getiremeyecek. Meydanları birer direniş alanına çevirip, 15 Temmuz darbe, işgal girişimini yerle bir edip sarsılmaz bir iman ve inançla teröristleri tek tek teslim alanlara selam olsun." ifadelerini kullandı.
“Kimse bu millete esareti getiremeyecek…”— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 15, 2023
Meydanları birer direniş alanına çevirip, #15Temmuz darbe, işgal girişimini yerle bir edip sarsılmaz bir iman ve inançla teröristleri tek tek teslim alanlara selam olsun. pic.twitter.com/gF8rQx95zx
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan videoda, "Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları" marşına yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.