Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camii'nde, 15 Temmuz şehitleri için Hatm-i Şerif Merasimi düzenlendi. Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kur'an-ı Kerim okudu.

anasayfa > Türkiye, günün başlıkları, 15 Temmuz Darbe Girişimi 15.07.2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu

ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camii'nde, 15 Temmuz şehitleri için Hatm-i Şerif Merasimi düzenlendi. Hatim programına iştirak eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu.

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