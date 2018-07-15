Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camii'nde, 15 Temmuz şehitleri için Hatm-i Şerif Merasimi düzenlendi. Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kur'an-ı Kerim okudu.

ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camii'nde, 15 Temmuz şehitleri için Hatm-i Şerif Merasimi düzenlendi. Hatim programına iştirak eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu.