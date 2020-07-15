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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Millet Camisi'nde "15 Temmuz Şehitlerini Anma Mevlid Programı"na gerçekleştiriliyor.
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Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'cü hainlerin TBMM'yi özellikle hedef alması rastgele bir tercih değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz gecesi ülkemize saldıran FETÖ'cü hainlerin TBMM'yi özellikle hedef alması rastgele bir tercih değildir." dedi.

15.07.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'cü hainlerin TBMM'yi özellikle hedef alması rastgele bir tercih değil Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” kapsamında TBMM’de düzenlenen törene katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada bir konuşma yaptı. ( Ali Balıkçı - Anadolu Ajansı )


Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” kapsamında TBMM’de düzenlenen törende konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz gecesi ülkemize saldıran FETÖ'cü hainlerin TBMM'yi özellikle hedef alması rastgele bir tercih değildir." dedi.

"15 Temmuz, bu topraklarda yaşadığımız, asırlar boyunca verdiğimiz varlık yokluk mücadeleleri zincirinin en son halkasıdır." ifadesini kullanan Erdoğan, şunları söyledi:

"(FETÖ'cü darbeciler) Eğer güçleri yetseydi, bu Meclisi taş üstünde taş bırakmayacak şekilde yıkmaktan çekinmeyeceklerinden emin olunuz. Eğer güçleri yetseydi ülkenin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı başta olmak üzere, seçilmiş tüm yöneticilerini katletmekten çekinmeyeceklerinden emin olunuz.

Her kim 15 Temmuz'u küçümsemeye, önemsizleştirmeye, itibarsızlaştırmaya, karikatürleştirmeye çalışıyorsa bilin ki amacı, işte bu derin tarihi anlamı gölgelemek, gözlerden kaçırmaktır.

"Hep birlikte 'önce Türkiye' dediğimiz sürece, bu Meclis'in çatısı altındaki görüş ayrılıklarının, tartışmaların, müzakerelerin hepsi de makbulümüzdür, hatta zenginlik kaynağımızdır.

Bazen tek bir kahraman koskoca bir milletin kaderini değiştirir. 15 Temmuz'da ülkemizin dört bir yanında milyonlarca kahraman ortaya çıkmış ve kendileriyle birlikte tüm milletin geleceğine damga vurmuştur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz'da deşifre olan FETÖ hücrelerinin hızla tasfiyesiyle Türkiye her alanda yepyeni ufuklara kavuşmuş, yepyeni hamleler içine girmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri uzun yıllardır icrası için bir türlü harekete geçiremediğimiz operasyonlarını ardı ardına yapmaya başlamıştır. Bürokrasiden, iş dünyasına kadar her yerde insanlarımız öz güvenle yönlerini geleceğe çevirmişlerdir." dedi.

"Kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu yolculukta milli iradenin üstünde bir güç, millete hizmetkarlıktan daha büyük bir paye tanımıyoruz." diyen Erdoğan, "Eğer güçleri yetseydi, Türk milletini Anadolu'dan ve Avrupa'dan kazıyıp atmak, İslam'ın tüm izlerini bu topraklardan silmek isteyenlerin bayram edeceğinden emin olunuz. Hamdolsun, Allah'ın yardımı ve milletimizin direnişi sayesinde güçleri yetmedi ve darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlandı." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Kendi ikbal ve çıkarları için Türkiye'yi ateşe atmaya hazır muhterislere inat, 15 Temmuz gecesi olduğu gibi gerektiğinde milletimizle sırt sırta verip vatanımız, demokrasimiz ve bağımsızlığımızı savunmaya devam edeceğiz." dedi.

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