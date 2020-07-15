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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Millet Camisi'nde "15 Temmuz Şehitlerini Anma Mevlid Programı"na gerçekleştiriliyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle TBMM'de düzenlenen törenin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.
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Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne çiçek bıraktı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne çiçek bıraktı.

Enes Kaplan   | 15.07.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne çiçek bıraktı

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne çiçek bıraktı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısında bulunan "15 Temmuz Şehitler Anıtı”nda tören düzenlendi. ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )


Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen program kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne geçmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden ayrıldı. 

Bazı şehit yakını ve gazilerle birlikte abideye yürüyen Erdoğan'a, kısa süre önce Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine atanan 15 Temmuz gazisi eski Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan da eşlik etti.

15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne çiçek bırakan Erdoğan, daha sonra şehitler için dua etti.

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