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Dünya, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Çad'da 15 Temmuz şehitleri anısına ağaçlandırma projesi

Türkiye'nin Encemine Büyükelçiliğince Çad'ın başkentindeki İstanbul Caddesi'ne 15 Temmuz 2016'daki hain darbe teşebbüsünde şehit düşenler anısına fidan dikildi.

Alaattin Doğru   | 16.07.2019
Çad'da 15 Temmuz şehitleri anısına ağaçlandırma projesi

Dakar

Türkiye'nin Encemine Büyükelçiliği, Çad'ın başkenti Encemine'nin en işlek yerlerinden İstanbul Caddesi'ne 15 Temmuz şehitleri anısına ağaçlandırma projesi başlattı.

Proje kapsamında Encemine’de, aynı zamanda Valilik ve ABD'nin Encemine Büyükelçiliğinin de yer aldığı İstanbul Caddesi’nde bulunan alana çölleşmeyle mücadelede de etkili olan moringa fidanı dikildi.

Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin Türk ve Çad halklarının dostluğunun yeni bir sembolü olacağını belirtti.

"15 Temmuz şehitlerimizin anısını daha kalıcı şekilde yaşatmak amacıyla bir ağaçlandırma projesi başlattık. Bu projede kullandığımız fidanları kendi bahçemizdeki ağaçların tohumlarından yetiştirdik. Çölleşmeye karşı en etkili ağaç türlerinden moringa ağacı fidanları." diyen Ergen, ileride yapacakları çevre düzenlemesiyle alanı "15 Temmuz Şehitleri Parkı" haline getirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Kardeşlik ilişkisinin nişanesi: İstanbul Caddesi

Ergen, Çad’ın 15 Temmuz sürecinde en başından beri Türkiye’ye destek verdiğini, ülkedeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisaklı okulları Türkiye Maarif Vakfının devraldığını hatırlattı.

Devir sırasında Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi’nin "artık çocuklarımızı teröristler okutmayacak, onlar emin ellerde" dediğini anımsatan Ergen, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü toplantılarına geniş ve üst düzey katılım olduğuna dikkati çekti.

Encemine’nin en işlek caddelerinden Devlet Caddesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aralık 2017'deki Çad ziyareti ve İstanbul-Encemine "kardeş şehir" ilişkisinin nişanesi olarak İstanbul Caddesi olarak değiştirilmişti.

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