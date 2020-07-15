Büyük Çamlıca Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
Büyük Çamlıca Camisi'nde, 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı düzenlendi.
İstanbul
Büyük Çamlıca Camisi İmam Hatibi İshak Danış'ın kıldırdığı akşam namazının ardından, sosyal mesafe kurallarına uyularak şehitler için mevlit ile Kur'an-ı Kerim okundu.
İlahilerin söylendiği ve duaların edildiği programın sonunda vatandaşlara lokum dağıtıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.