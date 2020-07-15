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Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Büyük Çamlıca Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Büyük Çamlıca Camisi'nde, 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı düzenlendi.

Hasan Hüseyin Kulaoğlu   | 15.07.2020
Büyük Çamlıca Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu Fotoğraf: Ahmet Bolat/AA

İstanbul

Büyük Çamlıca Camisi İmam Hatibi İshak Danış'ın kıldırdığı akşam namazının ardından, sosyal mesafe kurallarına uyularak şehitler için mevlit ile Kur'an-ı Kerim okundu.

İlahilerin söylendiği ve duaların edildiği programın sonunda vatandaşlara lokum dağıtıldı.

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