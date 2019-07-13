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Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

'Bu hainler yaşadıkça Türkiye Cumhuriyeti'nin başına beladır'

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda, şehit edilen polis memuru Ferhat Koç'un babası Mustafa Koç, "Bu hainler yaşadıkça Türkiye Cumhuriyeti'nin başına beladır." dedi.

Ekber Türkoğlu   | 13.07.2019
'Bu hainler yaşadıkça Türkiye Cumhuriyeti'nin başına beladır'

Tokat

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda, düğününden 15 gün önce şehit edilen Tokatlı polis memuru Ferhat Koç'un babası Mustafa Koç, "Onların Türkiye Cumhuriyeti'nde nefes dahi almalarını istemiyoruz. Bu hainler yaşadıkça Türkiye Cumhuriyeti'nin başına beladır." dedi.

Şehit Koç'un Ankara'da yaşayan babası Mustafa Koç, 15 Temmuz'un 3. yılında Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Yazıtepe köyünde bulunun oğlunun kabrinde dua etti.

Baba Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un üzerinden 3 yıl geçtiğini ancak acılarının taze olduğunu söyledi.

"Bu hainlerinin birçoğunun mahkemeleri sonuçlandı, ceza alıyorlar. Bin kere, on bin kere müebbet verilse bizim yüreğimizdeki acılar sönmüyor." diyen Koç, teröristler için idam cezası istediklerini ifade etti.

Şehit babası Koç, şunları dile getirdi:

"Bu olayı planlayan baş hainler, Türkiye Cumhuriyeti'mizi bombalayan pilotlar idam edilirseler yüreğimizdeki acı küllenir. Bu işi planlayan uygulayan hainlerin idam edilmesini talep ediyoruz. Türkiye'nin birliğine, beraberliğine göz diken hainlere Allah fırsat vermesin, yerin dibine batırsın. Cehennemin dibine kadar yerleri var. Vatan sağolsun diyorum."

Oğlu olmadan geçen 3 yılı "Hep acı, hüzün ve keder" diye anlatan Koç, "Onların Türkiye Cumhuriyeti'nde nefes dahi almalarını istemiyoruz. Devlet bunları cezaevinde besleyecek. Bu hainler yaşadıkça Türkiye Cumhuriyeti'nin başına beladır. Yok olmaları biz şehit ailelerini daha memnun edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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