'Bizde şehirler, bizde köprüler bir de birlik olmuş yürekler geçilmez'
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bizde denizler, bizde şehirler, bizde köprüler bir de birlik olmuş yürekler geçilmez." ifadelerini kullandı.
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Instagram hesabından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Paylaşımında, "Bizde denizler, bizde şehirler, bizde köprüler bir de birlik olmuş yürekler geçilmez." değerlendirmesinde bulunan Selçuk, şehitleri rahmet ve saygıyla andıklarını belirtti.
Bakan Selçuk, paylaşımında "Halkımızın fedakarlığı ve sonsuz vatan sevgisiyle gelen Demokrasi ve Milli Birlik Gününü kutluyorum." ifadelerine de yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.