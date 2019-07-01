'Balyoz darbe planı davası' hakimi Diken'e FETÖ'den hapis cezası

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Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

'Balyoz darbe planı davası' hakimi Diken'e FETÖ'den 13 yıl 4 ay hapis cezası

FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan "Balyoz darbe planı davası" eski hakimi Ömer Diken, 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Ömer Süt   | 01.07.2019
'Balyoz darbe planı davası' hakimi Diken'e FETÖ'den 13 yıl 4 ay hapis cezası

Izmir

FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan "Balyoz darbe planı davası" eski hakimi Ömer Diken, 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi.

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