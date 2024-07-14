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Gündem, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Bakan Kacır: 15 Temmuz, Türk milletinin istiklaline ve istikbaline sahip çıkarak yazdığı destanın adıdır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 15 Temmuz'un, Türk milletinin istiklaline ve istikbaline sahip çıkarak, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla birlikte verdiği kahramanca mücadelenin ve yazdığı destanın adı olduğunu ifade etti.

Cüneyt Kemal Özkök  | 14.07.2024 - Güncelleme : 15.07.2024
Bakan Kacır: 15 Temmuz, Türk milletinin istiklaline ve istikbaline sahip çıkarak yazdığı destanın adıdır

Ankara

Kacır, sosyal medya hesabından paylaştığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajında şunları kaydetti:

"15 Temmuz, Türk milletinin istiklaline ve istikbaline sahip çıkarak, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla birlikte verdiği kahramanca mücadelenin ve yazdığı destanın adıdır. Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kazanılmış milletin zaferidir. Şairin 'Asım'ın nesli diyordum ya; nesilmiş gerçek…' diye bahsettiği o nesilden, namusunu çiğnetmemek adına şehadete koşan kahramanlarımızı rahmetle, şanlı gazilerimizi minnetle anıyorum."

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