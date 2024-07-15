Dolar
33.01
Euro
36.03
Altın
2,434.10
ETH/USDT
3,370.50
BTC/USDT
62,979.00
BIST 100
11,064.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesindeki Kaykılar köyünde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
logo
Gündem, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Bakan Göktaş: 15 Temmuz gecesi, aziz milletimizin, darbe zihniyetine son verdiği gecedir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "15 Temmuz gecesi; Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çağrısıyla sokakları, meydanları dolduran aziz milletimizin, darbe zihniyetine son verdiği gecedir." dedi.

Gazi Nogay  | 15.07.2024 - Güncelleme : 15.07.2024
Bakan Göktaş: 15 Temmuz gecesi, aziz milletimizin, darbe zihniyetine son verdiği gecedir

TBMM

TBMM'de şehit yakınları ve gazilerle yemekte bir araya gelen Göktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'u, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşa edilen büyük Türkiye'nin, millet iradesinin zaferi olarak nitelendirdi.

Bu zaferi unutulmaz kılan kahramanların ve tüm Türk milletinin Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlayan Göktaş, "15 Temmuz gecesi; Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çağrısıyla sokakları, meydanları dolduran aziz milletimizin, darbe zihniyetine son verdiği gecedir. Aziz milletimiz o gece, büyük bir irade sergileyerek, FETÖ'nün hain darbe girişimini başarıyla engellemiş ve geleceğine sahip çıkmıştır." diye konuştu.

15 Temmuz gecesi, kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla bütün Türkiye’nin omuz omuza mücadele ederek zafer kazandığını vurgulayan Göktaş, şunları söyledi:

"O gecenin karanlığını, göğsünü tanklara, kurşunlara siper eden vatandaşlarımız dağıttı. 252 kardeşimiz bu vatan için, güzel ülkemizin güvenli yarınları için ailelerinden, kendilerinden vazgeçerek şehadet şerbetini içti. Şehitlerimiz ve gazilerimiz vatanımızı, birliğimizi ve beraberliğimizi korumak için büyük fedakarlık gösteren gerçek kahramanlardır. Şehitlerimizin emanetleri ve gazilerimiz en kıymetli değerlerimizdir. Onların emaneti, aziz bildiğimiz vatan toprağıdır, gökyüzünde dalgalanan ay yıldızlı bayrağımızdır, geride bıraktıkları kıymetli ailelerimizdir. Bu emanetlere sahip çıkmak boynumuzun borcudur, vatani görevimizdir. Bu anlamda şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın her daim yanında olmaya gayret ediyoruz."

"Tüm şehitlerimizin aileleri, gazilerimizle büyük bir aileyiz"

Gün boyu düzenledikleri çeşitli etkinliklerle şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiklerini anlatan Göktaş, tüm şehit ailesi ve gazilerin 15 Temmuz'u o gece olduğu gibi yaşamaya devam ettiğini belirtti.

Göktaş, "Bazı gazilerimiz ve şehit yakınları, 'FETÖ'nün hain darbe girişimini nasıl püskürttüğümüzü, bayrağımızı nasıl savunduğumuzu gençlere anlatmak istiyoruz.' diyorlar. Bunlar bizler için çok değerli, onların hatıralarını yaşatmak, ailelerine sahip çıkmak boynumuzun borcu." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde her fırsatta şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelmeye devam ettiklerini bildiren Göktaş, "Şehit yakınları, gazilerimiz, 'Sağ olun bizleri unutmadınız' diyorlar. Onları unutmamız mümkün değil. Büyük kahramanlıklar gösterdiler. Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlık. Bizler tüm şehitlerimizin aileleri, gazilerimizle büyük bir aileyiz." diye konuştu.

Göktaş, tüm şehitlere rahmet, gazilere şifa diledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Darbeler, gelecek nesillerin bedelini ödemeye devam ettiği ihanet hareketleridir
Edirne'de AA fotoğraflarından oluşan "15 Temmuz" konulu sergi açıldı
İstanbul Boğazı'nda karaya sürüklenen gemi emniyetle demirletildi
Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 15 Temmuz'da bombalanan alana karanfil bıraktı

Benzer haberler

TBMM'de "Milletin Zaferi Elimin Emeği Gözümün Nuru" sergisi açıldı

TBMM'de "Milletin Zaferi Elimin Emeği Gözümün Nuru" sergisi açıldı

Bakan Göktaş: 15 Temmuz gecesi, aziz milletimizin, darbe zihniyetine son verdiği gecedir

Türkiye'den Senegal'in el sanatlarının gelişimine önemli katkı

Bakan Göktaş, Senegalli yetim çocuklarla kilden "baobab ağacı" heykeli yaptı

Bakan Göktaş, Senegalli yetim çocuklarla kilden "baobab ağacı" heykeli yaptı
Bakan Göktaş: Yaşlı ve engelli aylıkları olarak toplam 4,8 milyar lira hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandı

Bakan Göktaş: Yaşlı ve engelli aylıkları olarak toplam 4,8 milyar lira hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandı
E-ticaret yapan kadın kooperatiflerine tek platformdan erişim imkanı

E-ticaret yapan kadın kooperatiflerine tek platformdan erişim imkanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet