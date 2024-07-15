Ankara Devlet Opera ve Balesinden "15 Temmuz Destanı Şehitleri Anma Konseri"
Ankara Devlet Opera ve Balesince (ADOB) "15 Temmuz Destanı Şehitleri Anma Konseri" düzenlendi.
Ankara
Opera Sahnesi'ndeki konser, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Piyanist Cemile Cabbar'a solistler Ayten Hanalioğlu, Arya Zembiye Bayrak, Alican Akyıldız ve Anıl Gültekin eşlik etti.
Konserde, Sabahın Seherinde, Karahisar Kalesi ve Köroğlu gibi türküler seslendirildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.