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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Gölbaşı Yerleşkesi'ndeki Polis Özel Harekat Başkanlığında düzenlenen anma programında konuşuyor. Gaziantep’te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı düzenleniyor.
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Gündem, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Ankara Devlet Opera ve Balesinden "15 Temmuz Destanı Şehitleri Anma Konseri"

Ankara Devlet Opera ve Balesince (ADOB) "15 Temmuz Destanı Şehitleri Anma Konseri" düzenlendi.

Kübra Ağaçyetiştiren  | 15.07.2024 - Güncelleme : 15.07.2024
Ankara Devlet Opera ve Balesinden "15 Temmuz Destanı Şehitleri Anma Konseri" Fotoğraf: Mehmet Futsi - AA

Ankara

Opera Sahnesi'ndeki konser, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Piyanist Cemile Cabbar'a solistler Ayten Hanalioğlu, Arya Zembiye Bayrak, Alican Akyıldız ve Anıl Gültekin eşlik etti.

Konserde, Sabahın Seherinde, Karahisar Kalesi ve Köroğlu gibi türküler seslendirildi.



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