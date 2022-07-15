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Gündem, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Altun: İşgalcilerden, darbecilerden, terör örgütlerinden ve destekçilerinden yargı önünde hesap soracağız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Dün olduğu gibi bugün de işgalcilerden, darbecilerden, terör örgütlerinden ve destekçilerinden yargı önünde hesap soracağız, kirli emelleriyle birlikte tümüyle bertaraf edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mümin Altaş   | 15.07.2022
Altun: İşgalcilerden, darbecilerden, terör örgütlerinden ve destekçilerinden yargı önünde hesap soracağız

Ankara

Altun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, milletin ortaya koyduğu destansı mücadelenin adı olan 15 Temmuz'un Türkiye siyasi tarihi için de yeni bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Milletin iradesine sahip çıkan sivil direnişin, karanlık güçlerin Türkiye'ye biçtiği kalıbı da o hain gecede çıplak elleriyle yırtıp attığını anımsatan Altun, o gecede liderinin çağrısıyla sokaklara dökülen milletin, istiklaline, bağımsızlığına ve demokrasisine sahip çıktığını, böylece milletin, egemenliğin sahibinin bizatihi kendisi olduğunu tüm dünyaya ilan ettiğini aktardı.

Bu direnişin dünya tarihine de altın harflerle yazıldığını vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi söylediği 'Milletin gücünün üstünde bir güç tanımadım.' sözü, millet iradesinin aşamayacağı hiçbir engelin olmayacağının idrakini tüm dünyaya göstermiştir. Bu yolda en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimizdir. Milli irade uğruna, vatanı uğruna, Türkiye aşkına can veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletin 15 Temmuz direnişini unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isterim ki; dün olduğu gibi bugün de işgalcilerden, darbecilerden, terör örgütlerinden ve destekçilerinden yargı önünde hesap soracağız, kirli emelleriyle birlikte tümüyle bertaraf edeceğiz."

Altun, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında milleti meydanlara davet ettiği sözler ile vatandaşların direnişi ve demokrasi nöbetlerine ilişkin görsellerin yer aldığı videoya da yer verdi.

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