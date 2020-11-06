Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın karar duruşması 26 Kasım'da
FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın karar duruşması 26 Kasım'da görülecek.
Ankara
FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın karar duruşması 26 Kasım'da görülecek.
FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada sanıkların tamamının son sözleri dinlenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.