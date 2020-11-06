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Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın karar duruşması 26 Kasım'da

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın karar duruşması 26 Kasım'da görülecek.

Serdar Açıl   | 06.11.2020
Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın karar duruşması 26 Kasım'da

Ankara

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın karar duruşması 26 Kasım'da görülecek.

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada sanıkların tamamının son sözleri dinlenildi.

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