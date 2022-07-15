Dolar
17.48
Euro
17.55
Altın
1,704.15
ETH/USDT
1,227.50
BTC/USDT
21,000.00
BIST 100
2,382.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıl dönümünde, Hafıza 15 Temmuz Müzesi vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu
logo
Politika, 15 Temmuz Darbe Girişimi

AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye düşmanı projelerin aracı terör örgütü FETÖ'yü bir kez daha lanetliyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 15 Temmuz direnişinin yıl dönümünde, Türkiye düşmanı projelerin aracı Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) bir kez daha lanetlediklerini belirtti.

Mehmet Tosun   | 15.07.2022
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye düşmanı projelerin aracı terör örgütü FETÖ'yü bir kez daha lanetliyoruz

Ankara

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz'un, milletin kanlı bir darbe girişimine ve milli iradeyi gasbetme teşebbüsüne karşı topyekun ve destansı direnişinin yıl dönümü olduğunu aktardı.

Milletin, terörist işgal teşebbüsüne direnip hain girişimini bertaraf ettiğini hatırlatan Çelik, darbelerden çok çekmiş ve bedeller ödemiş milletin, tarihin en hain terör örgütü FETÖ'ye karşı dimdik durduğunun altını çizdi.

Dünya demokrasi tarihinde ender rastlanacak bir duruş sergileyen Türk milletinin, demokrasisine ve milli iradeye sahip çıktığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, o gün kendini öldürmeye gelen darbecilere karşı ölümü göze alarak milli iradeye sahip çıkmış ve direnişe liderlik etmiştir. Cumhurbaşkanı'mız her zaman olduğu gibi vesayeti milletimizin üzerinden söküp atan bir duruş sergilemiştir. Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz, 15 Temmuz darbe girişimine hayatlarını feda ederek ve ölümü göze alarak geçit vermediler. Onların eşsiz fedakarlıkları sayesinde milli irademiz sapasağlam ayakta durdu. Dünya demokrasi tarihi, bu direnişle yeniden yazılmıştır. 15 Temmuz direnişimizin yıl dönümünde Türkiye düşmanı projelerin aracı terör örgütü FETÖ'yü bir kez daha lanetliyoruz. Milletimizin 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya çalışanlarla mücadele edeceğimize dair sözümüzü yineliyoruz."

Türkiye Cumhuriyeti'nin, terör örgütlerine ve onları kullanan kirli ellere rağmen büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğini belirten Çelik, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Aziz şehitlerimizi asla unutmayacağız. Allah hepsine rahmet eylesin. Kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. O gece milli iradeye sahip çıkmak için ölümü göze alan milletimiz var olsun. Türkiye Cumhuriyeti çok yaşasın." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye'nin ufku açık, geleceği parlak, bayrağı hür, iradesi kudretlidir
15 Temmuz şehidi polis Fatih Dalgıç kabri başında anıldı
15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İstiklal ve istikbaline sahip çıkmak için mücadele eden herkese şükranlarımı sunuyorum
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Sivas'ta 15 Temmuz sergisi

Benzer haberler

Pakistan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Türkiye'ye destek mesajı

Pakistan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Türkiye'ye destek mesajı

FETÖ'nün darbe girişimi nedeniyle İstanbul'da 1364 sanık cezalandırıldı

Darbecilere karşı çıkarken şehit olanların ailelerinin hüznü dinmiyor

Devlet tüm imkanlarıyla 15 Temmuz şehit aileleri ve gazilerinin yanında

Devlet tüm imkanlarıyla 15 Temmuz şehit aileleri ve gazilerinin yanında
Şehit ikiz polislerin babası evlatlarıyla gurur duyuyor

Şehit ikiz polislerin babası evlatlarıyla gurur duyuyor
TBMM Başkanı Şentop: Milletimizin yaktığı demokrasi meşalesi geleceğimizi aydınlatmaya devam edecek

TBMM Başkanı Şentop: Milletimizin yaktığı demokrasi meşalesi geleceğimizi aydınlatmaya devam edecek