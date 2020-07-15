Euro
7.85
Dolar
6.87
BIST 100
117,741.10
Altın
1,804.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen yemekli programda şehit ailelerine hitap etti 15 Temmuz kahramanlarından Şehit Ömer Halisdemir’in Niğde’deki kabri, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında ziyaretçi akınına uğruyor.
logo
Politika, 15 Temmuz Darbe Girişimi

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 15 Temmuz'u unutmayacağız unutturmayacağız

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "15 Temmuz hem milletimizin kahramanlık destanı hem de Anadolu topraklarının gördüğü en büyük ihanet hareketinin ortaya çıktığı gündür. 15 Temmuz'u bu iki yönüyle de unutmayacağız, unutturmayacağız." dedi.

Merve Yıldızalp Özmen   | 15.07.2020
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 15 Temmuz'u unutmayacağız unutturmayacağız

Ankara

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "15 Temmuz hem milletimizin kahramanlık destanı hem de Anadolu topraklarının gördüğü en büyük ihanet hareketinin ortaya çıktığı gündür." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, yaptığı yazılı açıklamada, tarihe altın harflerle yazılan milletin şeref günü 15 Temmuz destanını unutmayacaklarını, unutturmayacaklarını belirtti.

15 Temmuz destanının tüm dünyaya örnek, toplumsal bir direniş ve milli kahramanlık hareketi olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da şehitlerimizin can verdiği bu toprakların kıyamete kadar aziz milletimizin yurdu olması en büyük duamız ve çabamızdır. 15 Temmuz hem milletimizin kahramanlık destanı hem de Anadolu topraklarının gördüğü en büyük ihanet hareketinin ortaya çıktığı gündür. 15 Temmuz'u bu iki yönüyle de unutmayacağız, unutturmayacağız. Varlığını koşulsuz olarak Allah'ın yoluna adamak olan şehadet bizim millet olma bilincimizin temellerindendir. 15 Temmuz, Malazgirt'te, İstanbul'un fethinde, Yemen'de, Kafkasya'da, Allahu Ekber Dağlarında, Kut'ül Amare'de, Kıbrıs'ta şehit olan ruhun evladıdır."

Kurtulmuş, Türkiye'nin, 15 Temmuz gecesinde maruz kaldığı karanlık kabustan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üstün liderliği ve aziz milletin kararlığıyla aydınlığa çıktığını belirtti.

"15 Temmuz'da destan yazarak şehit olan tüm kahramanlara can borcumuz var." ifadesini kullanan Kurtulmuş, her bir şehidi rahmet, minnet ve saygıyla andığını, şehitlerin ailelerine ve gazilere şükranlarını sunduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Peru ve Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
Beyaz Baretliler İdlib'de Kovid-19 tedbirlerini artırdı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 13 milyon 486 bini geçti
İran'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 199 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 vakalarının bir milyona yaklaştığı Hindistan'da sokağa çıkma yasakları geri geldi

Benzer haberler

ABD'nin etkili gazetelerinden Washington Post'ta 15 Temmuz ilanı

ABD'nin etkili gazetelerinden Washington Post'ta 15 Temmuz ilanı

Şehit Ömer Halisdemir kabri başında anılıyor

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 15 Temmuz'u unutmayacağız unutturmayacağız

YEE öğrencileri '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla İstiklal Marşı'nı okudu

YEE öğrencileri '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla İstiklal Marşı'nı okudu
Adalet Bakanı Gül: Yargıda korku duvarlarının yıkıldığı tarih 15 Temmuz'dur

Adalet Bakanı Gül: Yargıda korku duvarlarının yıkıldığı tarih 15 Temmuz'dur
Halisdemir'i şehit edenler arasında hayatını kurtardığı öğrencisinin de olduğu ortaya çıktı

Halisdemir'i şehit edenler arasında hayatını kurtardığı öğrencisinin de olduğu ortaya çıktı