Afyonkarahisar'da "15 Temmuz Destanı" fotoğraf sergisi açıldı

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında Anadolu Ajansı (AA) ve İhlas Haber Ajansı (İHA) foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan "15 Temmuz Destanı" sergisi açıldı.

Afyonkarahisar Belediyesince Anıtpark'ta düzenlenen, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında AA ve İHA foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, serginin açılışında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz’u unutmamak ve farklı yönleriyle görebilmek adına güzel bir fotoğraf sergisi açıldığını söyledi.

Tutulmaz, 15 Temmuz’un Türk milletinin tarihinde unutulmaması gereken bir olay olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Başarılı olduk ama bu darbe girişiminde başarısız olsaydık karşılaşacağımız durumu hayal bile etmek istemiyorum. Gerçekten Allah bu millete o gün bir cesaret verdi. O cesaretle tankların ve silahların karşısında onlardan daha güçlü bir konuma geldi. Gözünü kırpmadan tankın altına yatabilmek, silaha doğru koşabilmek ancak bizim milletimize mahsus bir davranış ve erdemdir. Bu millet her şeye layıktır. Onun gereğini de o gün layık bir şekilde vermiştir. Silahın, tankın ve topun milletimiz karşında hiçbir anlamı yoktur. Yeter ki doğru olduğuna inansın, sonunda başarılı olacaktır. Bugüne kadar da Allah'ın izniyle bu millet her zaman başarılı olmuştur."

Vali Tutulmaz, sergide emeği geçen Afyonkarahisar Belediyesi, Anadolu Ajansı ve İhlas Haber Ajansı çalışanlarına teşekkür etti.

"15 Temmuz’u unutmadık, unutturmayacağız"

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban da 15 Temmuz hain darbe girişiminin anlaşılmaya başladığı andan itibaren Türkiye'de en iyi çalışma örneğini Anadolu Ajansı ile İhlas Haber Ajansının gösterdiğini aktardı.

Çoban, serginin ikinci defa Afyonkarahisar halkıyla buluşturulduğuna işaret ederek, "Özellikle yaşı ilerleyip, bu konuları kavramaya çalışan çocuklarımıza da 15 Temmuz günü yaşanan darbe girişimini hatırlatmak istiyoruz. Ayrıca, o günü yaşamış insanlarımıza da hafızalarında bu günü unutturmamak istiyoruz. İnşallah 15 Temmuz’u unutmadık, unutturmayacağız. Bu sergi de bunun bir ifadesidir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 120 fotoğrafın yer aldığı sergi, protokol üyeleri tarafından açıldı.

Muhabir: Arif Yavuz, Canan Tükelay