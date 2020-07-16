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15 Temmuz Darbe Girişimi

AB-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Czarnecki'den 15 Temmuz mesajı

Avrupa Birliği-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Ryszard Czarnecki, 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılında, demokrasi ve ulusal egemenliğine sahip çıkan Türk halkını saygıyla andığını belirtti.

Şerife Çetin   | 16.07.2020
AB-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Czarnecki'den 15 Temmuz mesajı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB)-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı ve Avrupa Parlamentosu (AP) Üyesi Ryszard Czarnecki, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılı dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

Ryszard Czarnecki mesajında, "15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde demokrasi ve ulusal egemenliğine sahip çıkan Türk halkını saygı ve minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Czarnecki'nin başkanlığında 1 Haziran'da kurulan AB-Türkiye Dostluk Grubu, "kültür ve yumuşak diplomasi" yoluyla ikili ilişkileri geliştirmeyi amaçlıyor.

Halihazırda AP üyesi olan Polonyalı Czarnecki, daha önce AP Başkan Yardımcılığı görevini de yürütmüştü.


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