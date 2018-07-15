AA'nın fotoğraflarıyla '15 Temmuz yolculuğu'

Fotoğraf: AA/Zekeriya Karadavut

KIRIKKALE

Kırıkkale'de, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Anadolu Ajansı foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların ve "Dakika Dakika FETÖ'nün Darbe Girişimi" kitabının yer aldığı 15 Temmuz Sergisi açıldı.

Kırıkkale Belediyesi tarafından Büyük Şehir Parkı'nda açılan sergiyi, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ziyaret etti.

Vali Haktankaçmaz, burada yaptığı açıklamada, sergide Türkiye'nin her yerinden çok çarpıcı fotoğraf karelerinin yer aldığını söyledi.

Başkan Saygılı da sergiyi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla açtıklarını ifade etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergi, akşama kadar açık kalacak.

Öte yandan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Vali Haktankaçmaz ve beraberindekiler, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "Hakimiyet Milletindir" oratoryosunu izledi.

Muhabir: Zekeriya Karadavut