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Kurumsal Haberler, 15 Temmuz Darbe Girişimi

AA'nın 15 Temmuz'u anlatan fotoğrafları Sudan’da sergilendi

Doğu Afrika ülkesi Sudan’ın başkenti Hartum’da, Anadolu Ajansının (AA) fotoğraflarından oluşan "15 Temmuz-Türkiye Geçilmez" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Ömer Erdem   | 13.07.2021
AA'nın 15 Temmuz'u anlatan fotoğrafları Sudan’da sergilendi Fotoğraf: Ömer Erdem/AA

Hartum

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığınca düzenlenen fotoğraf sergisinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da yaptığı hain darbe girişimi anlatıldı.

Açılışa Türkiye’nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, TİKA Hartum Koordinatörü Bilal Özden, Türk vatandaşları ve Sudanlılar katıldı.

TİKA Hartum Koordinatörü Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin, milletin onurlu direnişi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği sayesinde bozguna uğratıldığını belirterek "Demokrasimize ve milli iradeye karşı bu ve benzeri girişimler konusunda toplumsal hassasiyetin devamı ve hafızanın taze tutulması amacıyla bu fotoğraf sergisini düzenledik. Bu sergiyle farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

TİKA bu sergiyi, dünyanın 86 ülkesinden öğrencinin eğitim gördüğü Uluslararası Afrika Üniversitesinde de açacak.

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