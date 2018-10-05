FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili davada, eski ÖKK personeli astsubay İbrahim Karadağ, darbe girişimini sabah saatlerinde televizyondan öğrendiğini iddia etti.

ANKARA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Savunma yapan eski astsubay İbrahim Karadağ, darbe girişiminden önce Özel Kuvvetler Komutanlığında (ÖKK) görev yaptığını ve yıllık izinde olduğunu beyan etti. Hafta sonu yapılacak açıköğretim sınavlarına girmek için Ankara'ya geldiğini iddia eden Karadağ, kendisini arayan tim komutanının göreve çağırması üzerine Akıncı Üssü'ne gittiğini dile getirdi.

Akıncı Üssü'nde bir süre bekledikten sonra sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinden eski albay Fırat Alakuş'un emriyle Genelkurmay Başkanlığı yerleşkesine gittiklerini anlatan Karadağ, darbe girişimine yönelik bir faaliyetinin bulunmadığını ve darbe girişimini sabah saatlerinde televizyondan öğrendiğini iddia etti.

Olay günü silahını kullanmadığını ve Genelkurmayın emniyetini sağladığını ileri süren Sanık Karadağ, kamera kayıtlarının bir kısmının kendisine ait olmadığını savunarak görüntülerde "montaj" olduğunu öne sürdü.

"Hakkımda somut bir delil yok." ifadelerini kullanan sanık Karadağ, üzerine atılı FETÖ üyeliği suçlamasını da kabul etmediğini dile getirdi.

Savunma yapan eski kurmay yüzbaşı Murat Engin de suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek mahkeme heyetinden beraat talebinde bulundu.

Davanın görülmesine 8 Ekim 2018 Pazartesi devam edilecek.

Muhabir: İsmet Karakaş, Mehmet Kara