15 Temmuz şehitleri KKTC'de etkinliklerle anılacak

LEFKOŞA
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
Lefkoşa'daki ilk tören 15 Temmuz'da saat 10.00'da şehitler anıtına çelenk konulmasıyla başlayacak. Anıttaki törenin ardından Milli ve Manevi Dayanışma Platformu çatısı altında toplanan sivil derneklerin organizasyonuyla Lefkoşa Bedesten'de 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenecek fotoğraf sergisi açılacak.
Selimiye Camisi yanındaki meydanda akşam saatlerinde kurulacak sahnede görsel etkinliklerle 15 Temmuz gecesi anılacak, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edilecek.
Muhabir: Murat Demirci